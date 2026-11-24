FIS отказала в нейтральном статусе российским лыжникам Горбунову и Шибекиной У российских лыжников Горбунова и Шибекиной отозвали нейтральный статус

Москва24 ноя Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала нейтральный статус у российских лыжников Ивана Горбунова и Екатерины Шибекиной. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

Список российских спортсменов, которым был предоставлен нейтральный статус, был обновлен 24 ноября. В нем не оказалось место Горбунову и Шибекиной, которые ранее были в списке. При этом нейтральный статус был предоставлен лыжницам Арине Жуль и Алисе Жамбаловой.

Горбунов - бронзовый призер юношеского чемпионата мира по лыжным гонкам и многократный призер чемпионатов России.

Ранее в ноябре FIS отказала в допуске к соревнованиям трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, а также тренеру сборной России Егору Сорину.