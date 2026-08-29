Фигуристы Мишина и Галлямов не получили нейтральный статус ISU

ISU не разрешил Мишиной и Галлямову выступать в нейтральном статусе Фигуристы Мишина и Галлямов не получили нейтральный статус ISU

Москва29 авг Вести.Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом порталу Чемпионат.com сообщила заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

Так она объяснила, почему Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустили ее мастер-класс в Игоре.

Чисто по-человечески, это маленькое эмоциональное освобождение от необходимости выступать в плохом настроении заявила тренер

Москвина также заметила, что спортсменам не дали нейтральный статус, хотя "такое обещание было".

Фигуристы Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр в команде и турнире пар. Кроме того, они выигрывали чемпионат мира и Европы.