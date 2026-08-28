ISU сообщил о новых условиях для российских фигуристов ISU изменил условия участия российских фигуристов в Гран-при

Москва28 авг Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) обновил правила участия российских и белорусских фигуристов в серии Гран-при организации. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

Согласно новым условиям, спортсмены из России и Белоруссии с нейтральным статусом для включения в список запасных должны сначала выступить на других соревнованиях ISU, например турнирах серии "Челленджер", и набрать установленное минимальное количество баллов.

Таким образом, российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, выступавшим на Олимпиаде 2026 года в Италии, необходимо принять участие в других турнирах ISU, чтобы получить возможность попасть на этапы Гран-при.

Кроме того, организация отменила бонус для призеров Гран-при при распределении мест на втором этапе серии. Ранее медалисты получали приоритетное право на участие во втором этапе.

Ранее ISU разрешил российским спортсменам выступать на турнирах организации в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27. На данный момент такой статус получили 75 российских фигуристов, в том числе Петросян и Гуменник.