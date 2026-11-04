FIS снова отказала олимпийскому чемпиону Большунову в нейтральном статусе

Вновь отказали: лыжник Большунов не получил нейтральный статус FIS снова отказала олимпийскому чемпиону Большунову в нейтральном статусе

Москва4 ноя Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказалась предоставить российскому лыжнику Александру Большунову нейтральный статус. Об этом сообщил телеканал NRK.

В прошлом сезоне трехкратному олимпийскому чемпиону также отказали в допуске до международных соревнований.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что с радостью воспримет возвращение на турниры под эгидой FIS Большунова.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда планировала 3 ноября обсудить допуск россиянина к международным турнирам.

29-летний Большунов трижды побеждал на Олимпиаде в Пекине, шесть раз поднимался на пьедестал Игр, а в 2021 году стал чемпионом мира.