Москва7 окт Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российскому тренеру Александру Жулину в выдаче нейтрального статуса, сообщила журналистка Майя Багрянцева в мессенджере Telegram.

Решение союза означает, что Жулин не сможет ездить на международные соревнования в качестве тренера.

После индивидуального рассмотрения вопроса о допуске ISU пришел к выводу, что Александр Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных соревнованиях в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Это решение может быть обжаловано в соответствии с Конституцией и регламентами ISU цитирует Багрянцева решение ISU

Журналистка добавила, что у Багрянцева есть 21 день, чтобы обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее ISU отказал российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александры Степановой и Ивана Букина в участии в международных турнирах в статусе нейтральных атлетов.

Кондратюк, Степанова и Букин обжаловали действия Международного союза конькобежцев в CAS, в то время как Валиева решила не использовать установленный 21-дневный срок для подачи иска в суд.