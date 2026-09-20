Москва20 сенВести.Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что будет бороться с Международным союзом конькобежцев (ISU) за право выступать на соревнованиях под его эгидой.
Юристы работают. Мы будем бороться за свои правасказала Валиева, чьи слова приводит ТАСС, после контрольного проката
ISU в сентябре отозвал допуск Валиевой к международным соревнованиям в нейтральном статусе, который она получила ранее в августе. В ответ на это Валиева и еще один российский фигурист Марк Кондратюк, также лишенный нейтрального статуса, подали апелляции в соответствующие органы ISU.