Москва5 сенВести.В Международный союз конькобежцев (ISU) поступили апелляции со стороны российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение об отзыве их нейтральных статусов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение нейтрального статусаприводит агентство слова своего собеседника
Ранее 5 сентября стало известно, что ISU отозвал нейтральный статус у Валиевой. За несколько дней до этого Международный союз конькобежцев аналогичным образом поступил с Кондратюком.
Как уточнял источник агентства, на данный момент лишение статуса носит временный характер, поскольку ISU дал фигуристам "порядка недели для уточнения определенной информации".