РИА Новости: Валиева и Кондратюк подали апелляции в ISU на лишение статуса

Валиева и Кондратюк подали апелляции в ISU на лишение нейтрального статуса РИА Новости: Валиева и Кондратюк подали апелляции в ISU на лишение статуса

Москва5 сен Вести.В Международный союз конькобежцев (ISU) поступили апелляции со стороны российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение об отзыве их нейтральных статусов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение нейтрального статуса приводит агентство слова своего собеседника

Ранее 5 сентября стало известно, что ISU отозвал нейтральный статус у Валиевой. За несколько дней до этого Международный союз конькобежцев аналогичным образом поступил с Кондратюком.

Как уточнял источник агентства, на данный момент лишение статуса носит временный характер, поскольку ISU дал фигуристам "порядка недели для уточнения определенной информации".