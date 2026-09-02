Кондратюк не выступит в Японии из-за временного отзыва нейтрального статуса

Кондратюк пропустит турнир в Японии из-за проблем с нейтральным статусом Кондратюк не выступит в Японии из-за временного отзыва нейтрального статуса

Москва2 сен Вести.Российский фигурист Марк Кондратюк не сможет выступить на турнире серии "Челленджер" в Токио из-за временных сложностей с оформлением нейтрального статуса. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией и близкий к Международному союзу конькобежцев (ISU).

По словам собеседника агентства, проблемы с необходимыми документами появились непосредственно перед поездкой спортсмена в Японию. В заявке Кондратюка на соревнования его заменит Владислав Дикиджи.

Дикиджи получил информацию о замене незадолго до начала турнира. Официальных объяснений относительно причин возникших у Кондратюка трудностей с нейтральным статусом пока не поступало.

Собеседник агентства также допустил, что ситуация может быть связана с обращением Украинской федерации фигурного катания в Международный союз конькобежцев.

Марк Кондратюк является воспитанником тренера Светланы Соколовской. Фигурист становился чемпионом Европы, а также завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в командном турнире.

О том, что Трусова, Гуменник и Кондратюк должны выступать на турнире в Токио, стало известно 10 августа