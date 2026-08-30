Фигуристка Трусова впервые с 2022 года выступит на международном турнире

Александра Трусова возвращается на международные соревнования через Японию Фигуристка Трусова впервые с 2022 года выступит на международном турнире

Москва30 авг Вести.Российская фигуристка Александра Трусова возвращается на международную арену. Она планирует выступить в Японии на турнире серии "Челленджер" Kinoshita Cup.

Это первые соревнования россиянки с 2022 года после Олимпийских игр в Пекине, отмечает японское издание The Answer. Состязания по фигурному катанию пройдут с 4 по 6 сентября.

Я всегда очень любила все международные соревнования. Они все плюс-минус похожи по своей атмосфере, но Япония — это одна из любимых стран для выступлений призналась Александра

Промежуточной репетицией возвращения на международные соревнования для Трусовой стало участие в китайском ледовом шоу Magic On Ice. 22-летняя Александра после рождения сына получила нейтральный статус от ISU и продемонстрировала уверенное исполнение фирменного четверного лутца категории ультра-си, стабильные тройные прыжки (триксели), каскады повышенной сложности и двойной аксель.

Тренер Трусовой Этери Тутберидзе составила для "русской ракеты" план подготовки к соревнованиям. Подготовлены две принципиально новые программы. Вылет запланирован уже на 1 сентября. Перед вызовом Kinoshita Group Cup российская фигуристка сменила имидж, она перекрасила волосы в русый цвет.