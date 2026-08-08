Фигуристка Костылева не выступит на этапе юниорского Гран-при по медпоказаниям

София Дзепка заменит Елену Костылеву на этапе юниорского Гран-при в Китае Фигуристка Костылева не выступит на этапе юниорского Гран-при по медпоказаниям

Москва8 авг Вести.Российская фигуристка Софья Дзепка выступит на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (International Skating Union, ISU) в Китае вместо Елены Костылевой, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Костылева не сможет принять участие в соревнованиях из-за медицинских ограничений.

Турнир пройдет в городе Сиань, открытие намечено на 20 августа. Среди юношей за Россию выступят Лев Лазарев, в танцах на льду - дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова, а в парном катании - Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с сезона 2026/27.

Между тем исполком Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) 8 августа снял ограничения с россиян и допустил их к соревнованиям под национальной символикой.