Москва6 июн Вести.Финалистка юниорского "Ролан Гаррос", российская теннисистка Алиса Октябрева летом сменит гражданство на чешское. Об этом она сообщила Sports.ru.

Октябрева рассказала, что живет в Чехии с одного года и считает себя чешкой. Она призналась, что по этой причине у нее возникают проблемы с русским языком.

Мы очень давно пытались это сделать... У меня уже есть одобрение. Как вернусь в Чехию, буду решать, как получить паспорт. Надеюсь, через месяц-два все будет сказала спортсменка

В России теннисистка, по ее словам, была один раз во время турнира Christmas Cup для игроков до 14 лет в январе 2022 года.

В мае стало известно, что 13-летний сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр сменит спортивное гражданство и будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.