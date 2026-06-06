Москва6 июнВести.Россиянка Алиса Октябрева давно проживает в Чехии и не является российской воспитанницей. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
По его словам, ФТР не имеет никакого отношения к развитию 17-летней спортсменки.
Она уже давно живет в Чехии, куда переехала с родителями. Так что она давно не нашаотметил спортивный функционер
Ранее сообщалось, что нынешним летом Октябрева получит паспорт Чехии.
В финале юниорского Roland Garros Алиса обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь в двух партиях со счетом 6:2, 6:1 и стала победительницей турнира.