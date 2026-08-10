Москва10 авгВести.Фигуристы Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Александра Игнатова (Трусова) вошли в заявочные листы на первый для россиян за четыре года международный турнир. Речь идет о серии "Челленджер" в Токио.
Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир состоится в Токио 4-6 сентября. Соревнования станут для представителей России первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить россиян к международным стартам в нейтральном статусе.
В мужском одиночном разряде выступят Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. У девушек в заявку попали Анна Фролова, Александра Игнатова и Камилла Нелюбова.
Ранее сообщалось, что Игнатова, известная болельщикам под девичьей фамилией Трусова, успешно выполнила четверной тулуп после перерыва, связанного с рождением ребенка.