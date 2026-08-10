Фигуристы Гуменник и Трусова вошли в заявку России на турнир в Токио

Трусова, Гуменник и Кондратюк выступят на турнире в Токио Фигуристы Гуменник и Трусова вошли в заявку России на турнир в Токио

Москва10 авг Вести.Фигуристы Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Александра Игнатова (Трусова) вошли в заявочные листы на первый для россиян за четыре года международный турнир. Речь идет о серии "Челленджер" в Токио.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир состоится в Токио 4-6 сентября. Соревнования станут для представителей России первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить россиян к международным стартам в нейтральном статусе.

В мужском одиночном разряде выступят Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. У девушек в заявку попали Анна Фролова, Александра Игнатова и Камилла Нелюбова.

Ранее сообщалось, что Игнатова, известная болельщикам под девичьей фамилией Трусова, успешно выполнила четверной тулуп после перерыва, связанного с рождением ребенка.