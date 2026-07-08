Москва8 июл Вести.Для того, чтобы российским спортсменам вернуть квоты к летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году и зимним Играм во Франции в 2030 году, им нужно участвовать во всех доступных соревнованиях, а российским спортивным федерациям проводить работу с зарубежными коллегами. Об этом рассказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью ИС "Вести".

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Журова объяснила, что теперь международные спортивные федерации обязаны обеспечить участие российских спортсменов в отборочных соревнованиях.

Теперь не меньшая работа предстоит нашим федерациям со своими коллегами, и я надеюсь, что они сработают. Это очень важно, что сейчас с этим решением нам важно участвовать во всех соревнованиях, потому что, обнулив наши предыдущие квоты по представительству наших спортсменов, мы должны теперь в течение трех лет к следующей зимней Олимпиаде, которая будет в 2030 году, все эти квоты вернуть, иначе мы будем опять представлены по одному спортсмену сказала олимпийская чемпионка

Она добавила, что каждой федерации в России нужно точечно выстраивать работу, чтобы спортсмены успели выполнить международные нормы и получить заветные квоты.

Нам надо принять огромные усилия сейчас по тому, чтобы нашим спортсменам сделали визы, чтобы они поехали на соревнования и действительно отстаивали страну и завоевывали квоты для будущих поколений. Даже, например, те спортсмены, которые себя зарекомендовали еще до отстранения, они сейчас, я думаю, могут эти квоты продолжать завоевывать уже для нашего резерва, который поедет на следующие олимпиады, даже если эти ребята закончат уже свою спортивную карьеру. Сейчас в каждой федерации точечно надо очень четко планировать, прорабатывать, и тогда мы окажемся и в Лос-Анджелесе подчеркнула Журова

Решение МОК временно восстановить членство ОКР в организации стало положительной новостью и важным шагом в возвращении законных прав российских спортсменов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.