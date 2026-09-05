РИА Новости: ISU дал Кондратюку и Валиевой неделю уточнить данные по статусу

Источник: ISU дал Кондратюку и Валиевой время уточнить данные по статусу РИА Новости: ISU дал Кондратюку и Валиевой неделю уточнить данные по статусу

Москва5 сен Вести.В Международном союзе конькобежцев (ISU) обратились к представителям российских фигуристов Марка Кондратюка и Камилы Валиевой с просьбой об уточнении данных по их нейтральному статусу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее источники агентства заявили, что в ISU отозвали нейтральные статусы Валиевой и Кондратюка. Позднее агентство сообщило, что оба спортсмена подали апелляцию на это решение.

На данный момент процедура носит временный характер, так как ISU предоставил фигуристам порядка недели для уточнения определенной информации заявил собеседник агентства

По его данным, если пояснения не будут восприняты должным образом, у фигуристов все равно останется возможность для решения вопроса юридическим путем.

Летом Международный союз конькобежцев допустил фигуристов России и Белоруссии в нейтральном статусе до международных соревнований.