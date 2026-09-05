Москва5 сенВести.В Международном союзе конькобежцев (ISU) обратились к представителям российских фигуристов Марка Кондратюка и Камилы Валиевой с просьбой об уточнении данных по их нейтральному статусу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее источники агентства заявили, что в ISU отозвали нейтральные статусы Валиевой и Кондратюка. Позднее агентство сообщило, что оба спортсмена подали апелляцию на это решение.
На данный момент процедура носит временный характер, так как ISU предоставил фигуристам порядка недели для уточнения определенной информациизаявил собеседник агентства
По его данным, если пояснения не будут восприняты должным образом, у фигуристов все равно останется возможность для решения вопроса юридическим путем.
Летом Международный союз конькобежцев допустил фигуристов России и Белоруссии в нейтральном статусе до международных соревнований.