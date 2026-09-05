Москва5 сен Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ISU.

По данным агентства, решение было принято еще несколько дней назад. Фигуристке уже сообщили о нем.

Нейтральный статус Камилы Валиевой отозван​​​. Решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад говорится в публикации

Причины отзыва статуса при этом на называются.

При этом источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что на данный момент процедура носит временный характер, поскольку ISU предоставил спортсменам "порядка недели для уточнения определенной информации".

Если пояснения, предоставленные в ISU за этот период, не будут восприняты должным образом, у спортсменов останется возможность для решения вопроса юридическим путем указал собеседник агентства

Ранее ISU поступил аналогичным образом в отношении другого российского фигуриста – Марка Кондратюка. Это случилось за сутки до вылета в Токио, где спортсмен должен был принять участие в турнире Kinoshita Cup. На соревнованиях его заменит Владислав Дикиджи. Причины отзыва статуса также не называются.