Москва10 сенВести.Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба ISU.
Кроме того, была отклонена апелляция Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса. Им изначально не разрешили выступать на международных соревнованиях.
В августе организация присвоила нейтральный статус Валиевой и Кондратюку. В сентябре ISU его отозвал. После этого фигуристы решили подать апелляцию.
По мнению Международного союза конькобежцев, россияне "не соответствуют требованиям для участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов".
Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал отзыв нейтрального статуса у российской фигуристки Камилы Валиевой "тревожной историей".