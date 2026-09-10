ISU отказал Валиевой, Кондратюку, Степановой и Букину в нейтральном статусе

ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса ISU отказал Валиевой, Кондратюку, Степановой и Букину в нейтральном статусе

Москва10 сен Вести.Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

Кроме того, была отклонена апелляция Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса. Им изначально не разрешили выступать на международных соревнованиях.

В августе организация присвоила нейтральный статус Валиевой и Кондратюку. В сентябре ISU его отозвал. После этого фигуристы решили подать апелляцию.

По мнению Международного союза конькобежцев, россияне "не соответствуют требованиям для участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов".

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал отзыв нейтрального статуса у российской фигуристки Камилы Валиевой "тревожной историей".