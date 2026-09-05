Москва5 сен Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с резкой критикой в адрес Международного союза конькобежцев (ISU), который отозвал нейтральный статус у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Парламентарий в беседе с РИА Новости назвал действия организации "странными" и не соответствующими нормам уважаемых спортивных институтов.

В субботу источник, близкий к ISU, сообщил РИА Новости, что нейтральный статус Валиевой был аннулирован. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Кондратюка. Оба спортсмена уже подали апелляции в ISU. Свищев подчеркнул, что подобные шаги не имеют под собой ни объяснений, ни обоснований, ни доказательств возможных нарушений со стороны российских фигуристов.

ISU делает то, что хочет: захотел дать нашим спортсменам право выступать на соревнованиях — дал, захотел запретить — запретил. Я считаю, что ни одна уважающая себя спортивная организация не может действовать подобным образом. Если ты допускаешь спортсменов, то ты должен был изначально все до конца досконально проверить. Это же живые люди, это те люди, которым чиновники обязаны служить и создавать им условия для тренировок и выступлений заявил депутат

Свищев также выразил уверенность, что ISU никогда бы не позволил себе подобного по отношению к европейским или американским спортсменам.

Я уверен, что так, как они поступили с Камилой Валиевой, а раньше и с Марком Кондратюком, так ISU никогда бы не поступил ни с одним европейским или американским спортсменом. Без объяснений причин, без каких-либо обоснований, без доказательств возможных обвинений в адрес наших фигуристов. Это очень странное решение ISU подчеркнул парламентарий

Российские и белорусские фигуристы с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU исключительно в нейтральном статусе. Решение об отзыве этого статуса у Валиевой и Кондратюка ставит под вопрос их дальнейшее участие в международных стартах. В Госдуме намерены добиваться пересмотра этого решения и защищать права российских спортсменов.