ISU отказал в допуске к соревнованиям фигуристам Степановой и Букиной

Фигуристам Степановой и Букину отказали в нейтральном статусе следом за Валиевой ISU отказал в допуске к соревнованиям фигуристам Степановой и Букиной

Москва5 сен Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в допуске к соревнованиям в нейтральном статусе российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Александра с Иваном не получили нейтральный статус, причины неизвестны заявил источник

Ранее 5 сентября сообщалось, что в получении нейтрального статуса было отказано Камиле Валиевой. Она подала апелляцию на данное решение совместно с Марком Кондратюком, которого также ранее не допустили к соревнованиям.

Степанова и Букин выступают в танцах на льду, являются многократными призерами чемпионатов Европы.

ISU ранее разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2026/27 только в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), снявшего с российских и белорусских атлетов все ограничения.