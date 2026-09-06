Губерниев назвал тревожной историей отзыв нейтрального статуса у Камилы Валиевой Губерниев: отзыв нейтрального статуса у Валиевой – это тревожная история

Москва6 сен Вести.Отзыв нейтрального статуса у российской фигуристки Камилы Валиевой – это тревожная история. Об этом заявил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

5 сентября агентству ТАСС стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой и не выдал его Александре Степановой и Ивану Букину. Кроме того, до этого нейтральный статус отозвали у фигуриста Марка Кондратюка.

Комментируя ситуацию с Валиевой и Кондратюком, Губерниев заявил, что международное спортивное сообщество, допуская до состязания сильных спортсменов, понимает, что необходимо предпринимать действия, чтобы "обескровить команду".

Губерниев также выразил мнение, что Камила Валиева не была виновата в ситуации с допингом, в применении которого ее обвинили в 2022 году во время XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Тем не менее спортсмен несет ответственность. Вернулась. И вместо того, чтобы всех победить, у нее отозвали статус. Это тревожная история цитирует его "Матч ТВ"

Губерниев подчеркнул, что Валиевой и Кондратюку нельзя опускать руки. По его мнению, нужно принимать юридические меры, продолжать бороться, подавать апелляции.