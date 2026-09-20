Валиева не сдержала слез после выступления на контрольных прокатах Фигуристка Камила Валиева заплакала после выступления на контрольных прокатах

Москва20 сен Вести.Фигуристка Камила Валиева расплакалась после выступления с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

Во время проката 20-летняя фигуристка допустила ошибку.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил спортсменке нейтральный статус, но уже в начале сентября отозвал его у нескольких российских фигуристов, в числе которых была и Валиева. После этого спортсмены подали апелляцию.

10 сентября ISU не удовлетворил апелляцию Валиевой. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, организация лишила российскую фигуристку нейтрального статуса из-за русофобии. По словам депутата, Валиева для Запада "как кость в горле".