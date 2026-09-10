Депутат Журова прокомментировала отказ ISU Валиевой в нейтральном статусе Журова назвала отказ ISU Валиевой в нейтральном статусе издевательством

Москва10 сен Вести.Международный союз конькобежцев (International Skating Union) лишил фигуристку Камилу Валиеву нейтрального статуса из-за русофобии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова.

Я думаю, что Камила Валиева правильно делает, что обращается в СПЧ, потому что отказ в нейтральном статусе выглядит как издевательство высказалась Журова

По ее словам, Валиева для Запада "как кость в горле" и вызывает раздражение.

Запад хочет сделать нас агрессорами, а тут такая невероятная спортсменка добавила Журова

Ранее сообщалось, что отзыв нейтрального статуса у российской фигуристки Камилы Валиевой - это тревожная история. Об этом заявил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.