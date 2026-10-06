Москва6 октВести.Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляцию от российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении ее нейтрального статуса. Срок подачи жалобы к настоящему моменту истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее ISU отклонил заявки Валиевой, Марка Кондратюка, а также танцевального дуэта Александра Степанова / Иван Букин на участие в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.
Из всех перечисленных спортсменов только Валиева решила не использовать установленный 21-дневный срок для обжалования вердикта, в то время как Кондратюк, Степанова и Букин направили соответствующие иски в CAS.