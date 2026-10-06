CAS не получил жалобу от Валиевой на решение Международного союза конькобежцев Спортивный арбитражный суд подтвердил отсутствие апелляции от Валиевой

Москва6 окт Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляцию от российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении ее нейтрального статуса. Срок подачи жалобы к настоящему моменту истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее ISU отклонил заявки Валиевой, Марка Кондратюка, а также танцевального дуэта Александра Степанова / Иван Букин на участие в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

Из всех перечисленных спортсменов только Валиева решила не использовать установленный 21-дневный срок для обжалования вердикта, в то время как Кондратюк, Степанова и Букин направили соответствующие иски в CAS.