В CAS пока не поступала апелляция Валиевой на отзыв нейтрального статуса

В CAS дали ответ по поводу апелляции Валиевой на отзыв нейтрального статуса В CAS пока не поступала апелляция Валиевой на отзыв нейтрального статуса

Москва13 ноя Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) все еще не получил апелляцию от 20-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на отзыв нейтрального статуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

На данный момент CAS не получал апелляцию от Камилы Валиевой относительно нейтрального статуса сказано в материале

10 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции Валиевой, Кондратюка, Степановой и Букина на отзыв нейтрального статуса. Позже в CAS сообщили, что Кондратюк, Степанова и Букин оспорили решение в суде.

12 ноября в ТАСС сообщали, что Камила Валиева снова начала тренироваться после паузы, связанной с проблемами со здоровьем.