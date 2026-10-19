Москва19 октВести.После возвращения в группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе фигуристка Камила Валиева намерена бороться за нейтральный статус, передает РИА Новости.
В начале сентября Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Валиеву нейтрального статуса, хотя изначально одобрил ее выступления на международных турнирах.
При этом апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) от нее пока не поступала.
Камила Валиева продолжит борьбу за нейтральный статуссообщил источник
Ранее стало известно, что Камила Валиева вернулась в команду Этери Тутберидзе. Спортсменка покинула ее в конце апреля прошлого года, перейдя в группу Светланы Соколовской на "Навка Арену".