Источник рассказал, выступит ли фигуристка Камила Валиева на чемпионате России ТАСС: фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России

Москва24 ноя Вести.20-летняя фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, не будет принимать участие в чемпионате России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Валиева не будет выступать на чемпионате России заявил источник

В сентябре Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию Валиевой на отзыв нейтрального статуса. В октябре в ТАСС сообщали, что Камила Валиева снова сотрудничает с группой тренера Этери Тутберидзе. 12 ноября агентство передавало, что фигуристка вернулась к тренировкам после паузы.

Чемпионат России будет проходить 17- 20 декабря в Челябинске.