Москва24 нояВести.20-летняя фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, не будет принимать участие в чемпионате России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Валиева не будет выступать на чемпионате Россиизаявил источник
В сентябре Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию Валиевой на отзыв нейтрального статуса. В октябре в ТАСС сообщали, что Камила Валиева снова сотрудничает с группой тренера Этери Тутберидзе. 12 ноября агентство передавало, что фигуристка вернулась к тренировкам после паузы.
Чемпионат России будет проходить 17- 20 декабря в Челябинске.