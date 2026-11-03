Фигуристки Валиева и Трусова не примут участие в Гран-при России

Фигуристки Валиева и Трусова решили пропустить российскую серию Гран-при Фигуристки Валиева и Трусова не примут участие в Гран-при России

Москва3 ноя Вести.Российская серия Гран-при по фигурному катанию пройдет без Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (до замужества – Трусовой). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Валиева не примет участия в соревнованиях по медицинским показаниям. Трусова же заявлена на этапы серии Гран-при ISU (Международный союз конькобежцев) в Китае и США. По этой причине фигуристка не сможет выступить в России.

Ранее стало известно, что вернувшаяся в группу Этери Тутберидзе Валиева намерена бороться за нейтральный статус.

Гран-при России завершится в середине ноября. Последние этапы турнира пройдут в Екатеринбурге и Омске.