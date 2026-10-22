Фигуристы Трусова и Семененко получили приглашения на второй этап Гран-при Трусова выступит на Гран-при США, Семененко пригласили в Финляндию

Москва22 окт Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) направил российским фигуристам Александре Игнатовой (Трусовой) и Евгению Семененко приглашения на этапы серии Гран-при в США и Финляндии соответственно. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

По его словам, участие Игнатовой в американском турнире согласовано. Маршрут спортсменки для выступлений на этапах в Китае и США уже определен.

Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко. Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах добавил Коган

Игнатова и Семененко были первыми запасными в списках участников турнира. Накануне с этапов снялись американцы Эмбер Гленн и Эндрю Торгашева, израильтянка Мария Сенюк, финка Иида Кархунен, а также австрийская спортивная пара Габриэлла Иццо и Люк Майерхофер.

Ранее ISU допустил Игнатову и Семененко к этапу Гран-при в китайском Шэньчжэне, который состоится с 6 по 8 ноября. Американский этап запланирован на 13–15 ноября, финский — на 20–22 ноября.