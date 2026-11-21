Фигуристка Трусова гарантировала себе место в финал серии Гран-при ISU

Российская фигуристка Трусова вышла в финал серии Гран-при ISU Фигуристка Трусова гарантировала себе место в финал серии Гран-при ISU

Москва21 ноя Вести.Российская спортсменка Александра Игнатова (до замужества Трусова) досрочно квалифицировалась в финал серии Гран-при по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Благодаря набранным 26 зачетным баллам фигуристка гарантировала себе место в решающем этапе соревнований.

По итогам двух выступлений на этапах серии в Китае и США россиянка оба раза становилась серебряным призером. Спортсменка набрала в сумме 26 зачетных баллов. Она досрочно гарантировала себе путевку в решающую стадию соревнований говорится в публикации

Финал серии состоится с 10 по 13 декабря в китайском городе Чунцин.

Игнатовой 22 года. Она выступает в одиночном катании и является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.