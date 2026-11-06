Фигуристка Игнатова заняла 3-е место в короткой программе Гран-при ISU в Китае

Трусова идет третьей после короткой программы на Гран-при Китая Фигуристка Игнатова заняла 3-е место в короткой программе Гран-при ISU в Китае

Москва6 ноя Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) занимает третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

Игнатова чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Однако в последнем вращении судьи не зачли одну из позиций в комбинированном вращении, из-за чего спортсменка потеряла чуть больше балла.

За свое выступление россиянка получила 72,37 балла.

Лидирует японская фигуристка Монэ Тиба, набравшая 76,08 балла. Вторую строчку промежуточного протокола заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 75,05 балла.

В пятницу короткие программы также представляют российские фигуристы Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. 7 ноября одиночницы катают произвольные программы.