Москва6 нояВести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) занимает третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.
Игнатова чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Однако в последнем вращении судьи не зачли одну из позиций в комбинированном вращении, из-за чего спортсменка потеряла чуть больше балла.
За свое выступление россиянка получила 72,37 балла.
Лидирует японская фигуристка Монэ Тиба, набравшая 76,08 балла. Вторую строчку промежуточного протокола заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 75,05 балла.
В пятницу короткие программы также представляют российские фигуристы Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. 7 ноября одиночницы катают произвольные программы.