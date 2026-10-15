Трусова и Семененко получили приглашение на этап Гран-при ISU в Шэньчжэне

ISU пригласил фигуристов Трусову и Семененко на этап Гран-при в Шэньчжэне Трусова и Семененко получили приглашение на этап Гран-при ISU в Шэньчжэне

Москва15 окт Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил российских фигуристов Александру Игнатову (до замужества — Трусову) и Евгения Семененко на этап Гран-при в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В мужском одиночном катании, помимо Семененко, Россию представит Владислав Дикиджи. Их участие заметно усиливает конкуренцию в турнире и привлекает дополнительное внимание к российским спортсменам на международной арене.

Соревнования в Шэньчжэне запланированы на 6, 7 и 8 ноября.

С возвращением российских фигуристов на международных соревнованиях вырос уровень конкуренции, ранее заявила депутат Госдумы Светлана Журова.