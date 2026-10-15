Москва15 октВести.Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил российских фигуристов Александру Игнатову (до замужества — Трусову) и Евгения Семененко на этап Гран-при в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
В мужском одиночном катании, помимо Семененко, Россию представит Владислав Дикиджи. Их участие заметно усиливает конкуренцию в турнире и привлекает дополнительное внимание к российским спортсменам на международной арене.
Соревнования в Шэньчжэне запланированы на 6, 7 и 8 ноября.
С возвращением российских фигуристов на международных соревнованиях вырос уровень конкуренции, ранее заявила депутат Госдумы Светлана Журова.