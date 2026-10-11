Журова: допуск фигуристов из РФ повысил уровень конкуренции на соревнованиях

Допуск фигуристов из РФ повысил уровень конкуренции, считает Журова Журова: допуск фигуристов из РФ повысил уровень конкуренции на соревнованиях

Москва11 окт Вести.С возвращением российских фигуристов на международных соревнованиях вырос уровень конкуренции, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС.

На турнире "Мемориал Дениса Тена" в Алма-Ате​​​ фигуристы из России стали обладателями 13 медалей. Золотые награды завоевали Владислав Дикиджи и Александра Игнатова.

Их [фигуристов] ждали во всем мире, нет никаких с этим проблем, серьезно выросла конкуренция. Та же Игнатова показывает очень высокий уровень после возвращения сказала Журова

Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.