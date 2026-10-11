Москва11 октВести.С возвращением российских фигуристов на международных соревнованиях вырос уровень конкуренции, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС.
На турнире "Мемориал Дениса Тена" в Алма-Ате фигуристы из России стали обладателями 13 медалей. Золотые награды завоевали Владислав Дикиджи и Александра Игнатова.
Их [фигуристов] ждали во всем мире, нет никаких с этим проблем, серьезно выросла конкуренция. Та же Игнатова показывает очень высокий уровень после возвращениясказала Журова
Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.