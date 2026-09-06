Фигуристы из РФ выиграли золото всех девяти стартов с момента допуска от ISU

Фигуристы из РФ активно берут золото на всех турнирах с момента допуска от ISU Фигуристы из РФ выиграли золото всех девяти стартов с момента допуска от ISU

Москва6 сен Вести.Российские фигуристы завоевали золотые медали на всех девяти соревнованиях, в которых принимали участие с момента получения допуска от Международного союза конькобежцев (ISU).

О допуске российских спортсменов на турниры под эгидой ISU стало известно 30 июня. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Атлетов из РФ допустили к состязаниям в нейтральном статусе.

Первыми на международную арену вернулись юниоры. Они приняли участие в юношеском Гран-при в китайском Синае. Фигуристы выступали в четырех дисциплинах. Так, в женском одиночном катании золото взяла София Дзепка, в мужском одиночном катании его завоевал Лев Лазарев. В танцевальных дуэтах победили Мария Фефелова и Артем Валов. Они же потом забрали золото на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке. Лучшими в спортивных парах стали Полина Шешелева и Егор Карнахуов.

Для взрослых фигуристов первым стартом стал турнир серии "Челленджер", который проходит с 4 по 6 сентября в Токио. Золото забрали Владислав Дикиджи, который заменил Марка Кондратюка, и спортивная пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.