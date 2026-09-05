Фефелова и Валов взяли второе золото подряд на юниорском Гран-при ISU Фигуристы Фефелова и Валов завоевали золото этапа юниорского Гран-при в Бангкоке

Москва5 сен Вести.Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова и Артем Валов стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Бангкоке.

За ритм-танец пара получила 65,33 балла, за произвольный - 100,76. Итоговая сумма составила 166,09 балла, что обеспечило спортсменам первое место.

Для Фефеловой и Валова это уже вторая победа в текущей серии. 21 августа российские фигуристы выиграли золото на этапе юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане. Тогда за произвольный танец им начислили 99,06 балла, а по итогам двух прокатов дуэт набрал 162,16 балла и занял первую строчку. Турнир в Сиане стал первым международным стартом для российских фигуристов после отстранения в марте 2022 года.

Начиная с сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев разрешил фигуристам РФ участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. После февраля 2022 года россияне практически не выходили на международный лед. Единственное исключение ISU делал в рамках отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии: в квалификации выступили одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Это решение распространялось только на олимпийский отбор и не касалось других турниров. Оба спортсмена приняли участие в Олимпиаде в Италии и стали там шестыми.