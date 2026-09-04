Российская фигуристка София Дзепка вышла в финал юниорского Гран-при Россиянка Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Москва4 сен Вести.Российская фигуристка София Дзепка одержала победу на третьем этапе юниорского Гран-при ISU, который прошел в столице Таиланда. Соревнования одиночниц завершились триумфом 17-летней спортсменки, выступающей в нейтральном статусе.

По итогам произвольной программы Дзепка получила 135,56 балла, а сумма двух прокатов составила 205,73 балла. Второе место заняла японка Сумика Каназава (202,79), третьей стала канадка Лиа Чо (192,75).

Примечательно, что Дзепка заменила на этом турнире Елену Костылеву. Ранее, в августе, она также выступала вместо Костылевой на первом этапе Гран-при в китайском Сиане и также одержала победу. Благодаря этому успеху София досрочно обеспечила себе выход в финал юниорского Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.