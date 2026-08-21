Фигуристы Фефелова и Валов победили на юниорском Гран-при ISU Фигуристы Фефелова и Валов выиграли этап Гран-при ISU в Сиане

Москва21 авг Вести.Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при ISU, который проходит в китайском Сиане.

За произвольный танец Фефелова и Валов получили 99,06 балла. По итогам двух прокатов российская пара набрала 162,16 балла, что позволило ей занять первое место.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир в Сиане стал первым международным стартом для российских фигуристов после их отстранения в марте 2022 года.

До этого ISU делал исключение только в рамках отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. В квалификационных соревнованиях выступили Петр Гуменник и Аделия Петросян, однако это решение касалось исключительно олимпийского отбора и не распространялось на другие турниры.