Москва28 июнВести.Российская сборная заняла второе место в медальном зачете по итогам этапа серии Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF), который завершился в китайском в Циндао.
Российские дзюдоисты завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. В мужских соревнованиях золото взяли Адам Сангариев (весовая категория до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Аюб Блиев (до 60 кг) и Идар Бифов (до 100 кг) стали бронзовыми призерами.
В женских соревнованиях Элис Старцева завоевала золото в весе свыше 78 кг, Тамара Лищенко (до70 кг) стала серебряным призером, а Кристина Дудина (до 48 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг) взяли по бронзе.
Лидером медального зачета стала команда Японии (5-2-2). Тройку лидеров замыкает сборная Германии (1-1-2).
23 мая президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" среди юниоров и юниорок с началом турнира.