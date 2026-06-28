Сборная России по дзюдо заняла второе место в зачете китайского этапа Гран-при

Российские дзюдоисты стали вторыми в медальном зачете этапа Гран-при в Китае Сборная России по дзюдо заняла второе место в зачете китайского этапа Гран-при

Москва28 июн Вести.Российская сборная заняла второе место в медальном зачете по итогам этапа серии Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF), который завершился в китайском в Циндао.

Российские дзюдоисты завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. В мужских соревнованиях золото взяли Адам Сангариев (весовая категория до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Аюб Блиев (до 60 кг) и Идар Бифов (до 100 кг) стали бронзовыми призерами.

В женских соревнованиях Элис Старцева завоевала золото в весе свыше 78 кг, Тамара Лищенко (до70 кг) стала серебряным призером, а Кристина Дудина (до 48 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг) взяли по бронзе.

Лидером медального зачета стала команда Японии (5-2-2). Тройку лидеров замыкает сборная Германии (1-1-2).

23 мая президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" среди юниоров и юниорок с началом турнира.