Дзюдоистка из РФ Мухина взяла золото на турнире в Душанбе Россиянка Мухина завоевала золото турнира Большого шлема по дзюдо в Душанбе

Москва1 мая Вести.Российская дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Душанбе. Спортсменка одержала победу над соперницей из Монголии Ариунзаей Тербиш в финале весовой категории до 57 кг.

В турнире также принимала участие еще одна российская спортсменка – Наталья Елкина. Она завоевала на этих соревнованиях бронзу в той же весовой категории, одержав победу над француженкой Хлоей Девиктор.

Среди мужчин в весовой категории до 66 кг Россию представляли Яго Абуладзе и Герман Кобец. Оба спортсмена взяли по бронзе, победив в схватке украинца Вадима Чернова и азербайджанца Низами Имранова соответственно.