Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета коллективу общественной организации "Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга"​​​, пишет РИА Новости.

Церемония прошла на площадке школы олимпийского резерва имени советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.

Спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга существует с 1993 года. Ее цель - развитие и популяризация дзюдо. Федерация организует соревнования в Санкт-Петербурге, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивает их подготовку и участие в международных соревнованиях.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник, 27 апреля, планирует провести несколько встреч в Санкт-Петербурге.