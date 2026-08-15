В ФРГ призвали серьезно отнестись к предупреждению РФ о попытках захвата судов

В Германии предупредили о последствиях ответа РФ на захват судов В ФРГ призвали серьезно отнестись к предупреждению РФ о попытках захвата судов

Москва15 авг Вести.Германии и другим европейским странам следует серьезно отнестись к заявлениям российского руководства о возможном ответе на попытки захвата торговых судов РФ. Об этом заявил эксперт по безопасности морского судоходства Мориц Браке в интервью газете Bild.

По его словам, даже отдельные инциденты могут привести к существенным экономическим последствиям для Европы. В частности, речь идет о возможном увеличении страховых расходов, изменении маршрутов перевозок и росте стоимости мировой торговли.

К российским угрозам следует отнестись всерьез заявил Браке

Эксперт подчеркнул, что Германия и Европа зависят от морских транспортных путей в экономической, политической и стратегической сферах.

По оценке Германского союза страховщиков, возможная реакция России может увеличить расходы торговых и судоходных компаний. Страховщики способны ужесточить условия покрытия рисков, а использование альтернативных маршрутов и увеличение сроков доставки товаров приведут к дополнительным затратам.

Как отмечает Bild, обеспокоенность заявлениями российской стороны также выразили представители Союза германских судовладельцев.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что планы стран Запада по захвату российских судов являются "пиратством и разбоем".

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина указывал, что у России есть ресурсы для задержания судов недружественных стран и их теневого флота.