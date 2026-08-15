Жители Самары рассказали о моменте ракетного удара по промышленному предприятию

Во время ракетного удара жители Самары слышали два сильных взрыва Жители Самары рассказали о моменте ракетного удара по промышленному предприятию

Москва15 авг Вести.Что происходит в Самаре, пережившей ранним утром 15 августа ракетный удар по одному из промышленных предприятий области, сообщает "РГ".

По свидетельствам очевидцев, сирены воздушной тревоги включились около 4 часов утра. Затем на телефоны посыпались оповещения о ракетной опасности.

Предприятие, по которому ударили ВСУ, находится в промзоне на окраине города. Рядом с ним - многоквартирные дома. По словам местных жителей, во время атаки тряслись окна. Люди слышали два сильных взрыва, потом пошел столб дыма. Отбой ракетной опасности объявили в 5.35.

Сейчас жизнь в районе идет своим чередом. Автомобили спокойно едут, путепровод над железной дорогой открыт, жители идут по своим делам, все тихо.

Само предприятие, подвергшееся атаке, режимное. Въезд закрыт на шлагбаум. Рядом находятся скорая помощь, пожарные. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, все экстренные службы работают на месте происшествия, развернут оперативный штаб.

На объекте были зафиксированы локальные повреждения. Погибших нет, людей вовремя эвакуировали. Двое пострадали, им оказана медицинская помощь.