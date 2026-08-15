Оперштаб развернут на месте ракетной атаки ВСУ в Самарской области Губернатор Самарской области: оперштаб развернут на месте ракетной атаки ВСУ

Москва15 авг Вести.Оперативный штаб развернут на месте ракетной атаки украинских боевиков в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Ранним утром 15 августа ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. На объекте были зафиксированы локальные повреждения.

Развернут оперативный штаб на месте ракетной атаки ВСУ. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий написал Федорищев в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что мирные граждане были вовремя эвакуированы, поэтому погибших нет, однако за медицинской помощью обратились два человека.

Ситуация, по словам губернатора Самарской области, находится на контроле.