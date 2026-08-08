Федорищев: ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области В Самарской области украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие

Москва8 авг Вести.Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атаке вражеских беспилотников отметил глава региона в мессенджере МАХ

В настоящее время идет ликвидация последствий, специалисты экстренных служб работают на месте падения БПЛА. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что почти в 10 регионах Центральной России объявлена ракетная опасность