Москва8 авгВести.Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атаке вражеских беспилотниковотметил глава региона в мессенджере МАХ
В настоящее время идет ликвидация последствий, специалисты экстренных служб работают на месте падения БПЛА. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что почти в 10 регионах Центральной России объявлена ракетная опасность