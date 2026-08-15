Москва15 авг Вести.Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения в результате атаки украинских ракет, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщал о ракетном ударе по промышленному предприятию.

Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку вражеских ракет на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. На месте произошедшего сформирован оперативный штаб написал Носков

Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.