Два жителя Самарской области обратились за медпомощью после ракетной атаки ВСУ

Два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Самарскую область Два жителя Самарской области обратились за медпомощью после ракетной атаки ВСУ

Москва15 авг Вести.Два человека обратились за медицинской помощью после ракетной атаки ВСУ на Самарскую область. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Ранним утром 15 августа ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. На объекте были зафиксированы локальные повреждения.

Самое важное – погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме написал Федорищев в своем канале в мессенджере МАХ

На месте атаки развернут оперативный штаб, сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.

Ситуация, по словам губернатора Самарской области, находится на контроле.