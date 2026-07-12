Двое раненых при атаке БПЛА на Самарскую область – в состоянии средней тяжести

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Самарскую область Двое раненых при атаке БПЛА на Самарскую область – в состоянии средней тяжести

Москва12 июл Вести.Стало известно о состоянии людей, раненых при атаке украинских дронов на Самарскую область. Данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно публикации, двое пострадавших сейчас находятся в среднетяжелом состоянии.

Два пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один – удовлетворительное состояние. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме цитирует пресс-службу агентство

Ранее сообщалось о ранении трех мирных жителей Самарской области при атаке украинских БПЛА. Еще один человек – мужчина – погиб.