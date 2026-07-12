Москва12 июлВести.Стало известно о состоянии людей, раненых при атаке украинских дронов на Самарскую область. Данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Согласно публикации, двое пострадавших сейчас находятся в среднетяжелом состоянии.
Два пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один – удовлетворительное состояние. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объемецитирует пресс-службу агентство
Ранее сообщалось о ранении трех мирных жителей Самарской области при атаке украинских БПЛА. Еще один человек – мужчина – погиб.