Москва24 июлВести.Ранним утром в пятницу, 24 июля, в Самаре приостановили движение общественного транспорта, сообщил в MAX глава города Иван Носков.
Была прекращена работа наземного транспорта, метро продолжило функционировать.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободныйнаписал градоначальник
Предупреждение о ракетной опасности было опубликовано в 5.17 по московскому времени. В настоящее время в Самаре дан отбой ракетной опасности, движение общественного транспорта возобновлено.