На фоне ракетной опасности в Самаре остановили движение общественного транспорта В Самаре останавливали работу общественного транспорта из-за ракетной опасности

Москва24 июл Вести.Ранним утром в пятницу, 24 июля, в Самаре приостановили движение общественного транспорта, сообщил в MAX глава города Иван Носков.

Была прекращена работа наземного транспорта, метро продолжило функционировать.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный написал градоначальник

Предупреждение о ракетной опасности было опубликовано в 5.17 по московскому времени. В настоящее время в Самаре дан отбой ракетной опасности, движение общественного транспорта возобновлено.