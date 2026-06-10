Москва10 июнВести.В Самаре на фоне ракетной опасности приостановлена работа наземного общественного транспорта. Как сообщил глава города Иван Носков, метро в качестве укрытия открыто для жителей.
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытияуточнил мэр в своем канале в мессенджере MAX
Глава Самары рекомендовал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а при необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.