Из-за ракетной опасности в Самаре не работает общественный транспорт В Самаре приостановлено движение общественного транспорта из-за ракетной угрозы

Москва7 мая Вести.В Самаре утром в четверг, 7 мая, из-за ракетной опасности приостановлено движение общественного транспорта, сообщил в своем MAX-канале глава города Иван Носков.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный написал чиновник

Он добавил, что дети из школ и детских садов переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую в очном формате.

Ранее о ракетной опасности в Самарской области сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.