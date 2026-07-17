В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта Носков: в Самаре приостановлено движение общественного наземного транспорта

Москва17 июл Вести.Утром в пятницу, 17 июля, в Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта, сообщил в своем MAX-канале глава города Иван Носков.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный написал градоначальник

Он напомнил жителям, что запрещено снимать и публиковать фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, призвал сохранять спокойствие, доверять официальным источникам информации.

Ранее в Самарской области была объявлена ракетная опасность.